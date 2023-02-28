Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
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В Омской области 1 марта с 10:35 до 10:45 пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения. Напомним, что данная проверка проходит ежегодно по всей России в каждую первую среду марта и октября.
Отметим, что таким образом проверяют работоспособность региональных, муниципальных и локальных систем оповещения Омска, а также муниципальных районов области.
«При включении сирен сотрудниками будет проверена работоспособность всей системы и устройств оповещения. В период с 10:40 до 10:43 по местному времени произойдет замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов проверочным сигналом „Техническая проверка систем оповещения“», — уточняют на официальном портале областного правительства.
По данным Города55 сегодня, 28 февраля, омичи увидели информацию об объявлении воздушной тревоги на российских телеканалах. В МЧС сообщили, что информация является фейковой. А серверы радиостанций и телеканалов снова взломали.
Также «Новые Известия» рассказали о причине закрытия воздушного пространство над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. В Минобороны России уточнили, что небо над Петербургом закрывали для тренировки сил противовоздушной обороны Западного военного округа.