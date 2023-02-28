Александр Бурков рассказал о создании нового сектора экономики в Омской области

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что на заседании Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции обсудили дополнительные инструменты для поддержки инвестиционных проектов.
Перед Омской областью стоит задача обеспечить запуск нового инвестиционного цикла и создать импортозамещающие производства, необходимые для безопасности страны. Вызовы времени предстоит использовать как новые возможности. В 2023 году в области внедрят механизмы защиты и поощрения капиталовложений, а также обновят инвестиционный стандарт административного взаимодействия, чтобы путь инвестора в регионе был понятным и прозрачным.
За последние 4 года рост инвестиций в основной капитал Омской области составил в среднем 15%. Но темпы последних 2 лет ниже ожидаемого, поскольку завершаются сразу несколько крупных проектов. Для привлечения и поддержки новых проектов разработан и утвержден пакет нормативных актов, регламентирующий соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Минэкономразвития России разработало новый стандарт, опираясь на опыт регионов по привлечению инвестиций. Омская область вошла в число регионов, где стандарт начнет действовать уже в 2023 году.
Губернатор Омской области дополнительной задачей поставил развитие нового направления экономики — транспортно-логистического сектора. В связи с этим он посетил стройплощадку логистического парка «Солнечный». Будущий распределительный центр уже обзавелся первыми резидентами, среди которых «Пятерочка» и «Красное и Белое». Всего запланировано к вводу больше 200 тыс. кв. м. Сейчас в процессе 38 тыс. кв. м., начали еще один объект на 50 тыс. кв. м. Уже в этом году начнут третью очередь — объект на 70 тыс. кв. м., а будет еще и четвертая. работы идут с опережением графика.
«Важно, что инвесторы поверили в нас, пришли и сегодня создают логистические склады для федеральных торговых сетей. Самое важное, что у них уже есть достигнутые соглашения с крупнейшим в стране маркетплейсом Ozon. Первым к нам пришел международный интернет-магазин Wildberries, который уже проектирует строительство первого объекта на Западном обходе города. И вот уже второй крупный маркетплейс Ozon приходит к нам в Омскую область», — отметил Александр Бурков.
Частные инвестиции в реализацию логопарка по подсчетам превысят 10 млрд рублей. Сейчас на стройке занято больше 200 человек, больше 70% из них — омичи, а в пик строительства будет задействовано около 500 человек. А с вводом объектов в эксплуатацию работой будут обеспечены тысячи человек.
«Тысячи людей будут приняты на работу при вводе объекта только Ozon. Это говорит о том, что мы создаем рабочие места, соответственно, создаем конкуренцию за рабочие руки, что влияет в конечном счете и на уровень заработной платы. Это та главная задача, которую я всегда ставил с первого дня перед собой и правительством региона, — повышение уровня оплаты труда в Омской области. Да, у нас богатые соседи-регионы, которые всегда переманивали омичей для работы к себе. Сейчас мы создаем условия, чтобы люди не уезжали на вахту, а работали на территории нашего города, наших муниципальных районов», — поделился Александр Бурков.
Масштабная стройка — это поддержка и развитие смежных отраслей. Идут заказы на металлоконструкции, системы вентиляции, электротехнику и производство бетона. Появление логопарка позволит не только получать инвестиции, но решать и другие проблемы. Собственный мультитемпературный распределительный центр, рассчитанный на хранение и обработку разных товаров, позволит обеспечить качество продукции, поступающей на прилавки и держать доступные цены.