Александр Бурков рассказал о создании нового сектора экономики в Омской области

Губернатор Омской области дополнительной задачей поставил развитие нового направления экономики — транспортно-логистического сектора. В связи с этим он посетил стройплощадку логистического парка «Солнечный». Будущий распределительный центр уже обзавелся первыми резидентами, среди которых «Пятерочка» и «Красное и Белое». Всего запланировано к вводу больше 200 тыс. кв. м. Сейчас в процессе 38 тыс. кв. м., начали еще один объект на 50 тыс. кв. м. Уже в этом году начнут третью очередь — объект на 70 тыс. кв. м., а будет еще и четвертая. работы идут с опережением графика.