28 февраля православные чтут память апостола Онисима

У древних славян Онисим считался покровителем овцеводов, из-за чего его стали называть Овчарником. Крестьяне в этот день совершали определенные обряды. Первый был посвящен «окликанию» звезд для хорошего приплода овец. Поздно вечером крестьяне выходили на улицу и по три раза кланялись во все четыре стороны. После этого они вставали на руно и просили звезды светиться на радость миру крещеному, а заодно – большого приплода овец.