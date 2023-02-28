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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

28 февраля православные чтут память апостола Онисима

Сегодня, 09:37
28 февраля (15 февраля по старому стилю) православные христиане вспоминают апостола от семидесяти Онисима, епископа Византийского.

О том, какие традиции и приметы были связаны с этим днем на Руси, рассказала Общественная служба новостей.

Молодость Онисима прошла в городе Колоссах. Он был одним из работ Филимона, знатного христианина. По дошедшей до наших дней версии, сбежавший от хозяина Онисим в римской тюрьме познакомился с апостолом Павлом. Эта встреча открыла бывшему рабу христианскую веру. Он принял Святое Крещение.

Апостол Павел, лично знакомый с хозяином Онисима Филимоном, отправил ему письмо с просьбой простить беглеца. Филимон так и сделал, он отпустил Онисима на волю.

У древних славян Онисим считался покровителем овцеводов, из-за чего его стали называть Овчарником. Крестьяне в этот день совершали определенные обряды. Первый был посвящен «окликанию» звезд для хорошего приплода овец. Поздно вечером крестьяне выходили на улицу и по три раза кланялись во все четыре стороны. После этого они вставали на руно и просили звезды светиться на радость миру крещеному, а заодно – большого приплода овец.

Второй обряд связан с выносом семян для посева на мороз. Крестьяне верили, что тогда осенью будет хороший урожай. Рукодельницы же в этот день выносили свои лучшие клубки пряжи на улицу с надеждой, что вся пряжу будет чистой, белой и крепкой.

Согласно приметам, если в день Онисима Овчарника слишком красный закат предвещал метели, а длинные сосульки символизировали затяжную весну. Февральские восточные ветры, по поверьям наших предков, предвещают песчаные бури летом, а многоводье означало богатый сенокос.

28 февраля отмечают именины: Алексей, Николай, Петр, Павел, Иван, Афанасий, Арсений, Пафнутий, Михаил, Семен, Софья и Евфросинья.

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