Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Выписывала себе премии. В Омске за мошенничество осудили бывшего школьного бухгалтера

27 февраля 2023, 03:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске суд вынес приговор бывшему бухгалтеру одной из школ за мошенничество

За год женщина похитила больше 80 тысяч рублей.

В Омске бывшего главного бухгалтер одной из школ осудили на 2 года условно за мошенничество, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что женщина похитила 87 тыс рублей, незаконно начисляя себе доплату за совмещение должности. Преступление бухгалтер совершала с августа 2021 года по август 2022 года.

Свою вину женщина полностью признала, а также в полном объеме возместила ущерб. Решение Ленинского районного суда в законную силу не вступило.

Придумала легкий способ заработать. Бухгалтер омской школы выписывала себе премии
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Суд#Уголовное дело#Бухгалтер#Школа#Омская школа#Мошенничество#Омск
Подпишитесь
Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев
Сегодня, 05:58
Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
Сегодня, 03:01
Конкурсный управляющий фирмы экс-депутата Омского горсовета решил уволиться
Сегодня, 05:46
Безработные омичи тратят на поиски работы больше полугода
Сегодня, 04:02
В начале марта в Омске отключат воду из-за ремонта. Публикуем список адресов
Сегодня, 03:07
Глава Черлакского городского поселения Омской области ушел в отставку
Сегодня, 06:39