Выписывала себе премии. В Омске за мошенничество осудили бывшего школьного бухгалтера

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В Омске бывшего главного бухгалтер одной из школ осудили на 2 года условно за мошенничество, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что женщина похитила 87 тыс рублей, незаконно начисляя себе доплату за совмещение должности. Преступление бухгалтер совершала с августа 2021 года по август 2022 года.
Свою вину женщина полностью признала, а также в полном объеме возместила ущерб. Решение Ленинского районного суда в законную силу не вступило.