Военный эксперт: РФ должна быть готова нанести упреждающий ядерный удар по США

По словам генерала, власти России, конечно же, не станут спокойно смотреть, как в случае использования оружия массового поражения будут гореть города и уничтожаться население страны. Поэтому подтекст высказывания Медведева не в том, чтобы США не нанесли удар, а чтобы они даже не подумали его нанести, подчеркнул он, добавив, что отечественные атомные подлодки и силы стратегического сдерживания должны находиться в состоянии готовности нанести упреждающий удар.