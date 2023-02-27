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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Военный эксперт: РФ должна быть готова нанести упреждающий ядерный удар по США

Сегодня, 13:59
Отставной генерал-майор ФСБ Александр Михайлов оценил заявление замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на тему того, что если Соединенные Штаты желают поражения России, то Москва имеет полное право защищаться любым оружием, включая ядерное.

Он отметил, что соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) обязывает Россию и США не использовать ядерное оружие, но если противник готов нарушить положения документа, необходимо нанести превентивный удар, пишет Pravda.Ru.

По словам генерала, власти России, конечно же, не станут спокойно смотреть, как в случае использования оружия массового поражения будут гореть города и уничтожаться население страны. Поэтому подтекст высказывания Медведева не в том, чтобы США не нанесли удар, а чтобы они даже не подумали его нанести, подчеркнул он, добавив, что отечественные атомные подлодки и силы стратегического сдерживания должны находиться в состоянии готовности нанести упреждающий удар.

#Политика
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