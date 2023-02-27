Военный эксперт: РФ должна быть готова нанести упреждающий ядерный удар по США

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
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Updated Сегодня, 14:00
Он отметил, что соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) обязывает Россию и США не использовать ядерное оружие, но если противник готов нарушить положения документа, необходимо нанести превентивный удар, пишет Pravda.Ru.
По словам генерала, власти России, конечно же, не станут спокойно смотреть, как в случае использования оружия массового поражения будут гореть города и уничтожаться население страны. Поэтому подтекст высказывания Медведева не в том, чтобы США не нанесли удар, а чтобы они даже не подумали его нанести, подчеркнул он, добавив, что отечественные атомные подлодки и силы стратегического сдерживания должны находиться в состоянии готовности нанести упреждающий удар.