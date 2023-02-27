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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Военный эксперт Никулин призвал расследовать серию землетрясений по всему миру

Сегодня, 08:48
Биотехнолог, военный эксперт Игорь Никулин считает, что серия землетрясений по всему миру, которая началась в Турции шестого февраля, требует расследования на международном уровне.

По сообщению Общественной службы новостей, эксперт считает, что землетрясения, которые происходят до сих пор в разных странах, могут быть связаны между собой. Эксперт считает, что причиной землетрясений может быть подземный ядерный взрыв или работа американской станции HAARP, которая в момент первых подземных толчков проводила эксперимент. В пользу последней версии говорит то, что Соединенные Штаты Америки и их союзнические государства вывезли своих граждан из Турции под предлогом теракта.



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