Ветеринар Галкин: При стрессе кошка убегает от хозяина в укромное место

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Таким мнением поделился с NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Причины стресса могут быть самыми разными – появление нового домочадца или домашнего питомца, а также недостаток внимания со стороны хозяина. Резко меняя свое поведение, кошки заставляют своих хозяев переживать за них. Прячась в укромных местах, животное хочет обратить на себя внимание.
Эксперт отметил, что некоторым кошкам нравится одиночество – они ценят свое личное пространство и к общению не стремятся. В целом же домашние кошки достаточно социализированы, и желание спрятаться в угол не является для них типичным поведением.
Если никаких стрессовых факторов нет, а кошка прячется, то это может свидетельствовать о ее недомогании. Животные ведут себя так при вирусных заболеваниях, отравлениях, а также в периоды гормональных изменений, связанных с течкой или беременностью.
При заболевании у животного появляются и другие симптомы – температура, слабость, болезненность каких-либо органов.
Ранее специалист рассказал о причинах отказа кошек от еды и негативных последствиях продолжительного голодания животных.