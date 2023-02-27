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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Ветеринар Галкин: При стрессе кошка убегает от хозяина в укромное место

Сегодня, 09:45
Стремление кота или кошки к уединению может говорить о том, что у животного стресс.

Таким мнением поделился с NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Причины стресса могут быть самыми разными – появление нового домочадца или домашнего питомца, а также недостаток внимания со стороны хозяина. Резко меняя свое поведение, кошки заставляют своих хозяев переживать за них. Прячась в укромных местах, животное хочет обратить на себя внимание.

Эксперт отметил, что некоторым кошкам нравится одиночество – они ценят свое личное пространство и к общению не стремятся. В целом же домашние кошки достаточно социализированы, и желание спрятаться в угол не является для них типичным поведением.

Если никаких стрессовых факторов нет, а кошка прячется, то это может свидетельствовать о ее недомогании. Животные ведут себя так при вирусных заболеваниях, отравлениях, а также в периоды гормональных изменений, связанных с течкой или беременностью.

При заболевании у животного появляются и другие симптомы – температура, слабость, болезненность каких-либо органов.

Ранее специалист рассказал о причинах отказа кошек от еды и негативных последствиях продолжительного голодания животных.

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