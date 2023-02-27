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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Весна «не в настроении». Синоптики пообещали омичам буйную погоду на ближайшие дни

27 февраля 2023, 12:56
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области весна начнется с ледяной метели и повышенной влажности

Метель, дождь, резкий ветер и гололед. Март в Омской области начнется с серьезных испытаний.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в регионе на ближайшие дни ожидается мокрый снег с дождем, местами гололед, метель с порывами юго-западного ветра до 22 м/с.

Ночь перед 28 февраля будет прохладная, температура ожидается до -8 градусов, а уже днем потеплеет до +2. Средняя скорость ветра будет от 8 до 13 м/с с порывами до 21 м/с.

Ночью перед 1 марта температура опустится до -6, средняя скорость ветра останется прежней, но порывы обещают чуть тише, до 18 м/с. Днем область прогреется до +3 градусов.

Перед 2 марта местами похолодает до -10, но в основном по региону обещают температуру от 0 до -5 градусов. На день прогнозируют тепло до +2 градусов, но местами до -8. Порывы ветра «разгонятся» до 22 м/с.

Напомним, из-за ожидаемой метели, гололеда и мокрых осадков управление МЧС Омской области попросило водителей сохранять предельную внимательность.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Дарья Зыкова#Погода в Омске#Снег#Мокрый снег#Гололед#Ветер#Метель#Потепление#Погода в марте#Город#Новости#Омская область#Омск
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