В туристическом форуме на Камчатке приняли участие почти 800 человек

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Это официальная зимняя площадка российского туристического форума «Путешествуй!».
Как сообщает vostokmedia.com, форум организован правительством Камчатского края с участием Аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, российских Минвостокразвития и Минэкономразвития, а также Фонда Росконгресс. Информационный партнер мероприятия - медиахолдинг 1MI.
24 площадки форума собрали свыше сотни экспертов - специалистов в сфере туризма, федеральных и региональных чиновников, общественников. Спектр тем для обсуждения был весьма широк. Это, например, виды туризма (промышленный, событийный, экспедиционный, научно-популярный, оздоровительный, гастрономический, деловой). Отдельной темой стала подготовка специалистов для индустрии гостеприимства.
По словам заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Волкова, главным итогом форума можно назвать интерес, который вызывает Камчатка как инвестиционная площадка, позволяющая развивать туризм. Он выразил надежду, что всё, что обсуждалось на форуме, претворится в жизнь в виде реальных проектов.
Деловой форум ознаменовался подписанием ряда соглашений. Они призваны развивать промышленный туризм на Камчатке и формировать туристскую привлекательность региона. Подпись под договором, который предусматривает обмен новыми технологиями и совместное развитие перспективных проектов, поставили представители администраций городов Петропавловска-Камчатского и Норильска.
По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова будет подготовлен итоговый документ форума с отражением результатов и аналитикой. На них будут опираться при реализации различных программ в сфере туризма.