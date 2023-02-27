В туристическом форуме на Камчатке приняли участие почти 800 человек

По словам заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Волкова, главным итогом форума можно назвать интерес, который вызывает Камчатка как инвестиционная площадка, позволяющая развивать туризм. Он выразил надежду, что всё, что обсуждалось на форуме, претворится в жизнь в виде реальных проектов.