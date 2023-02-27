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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В центре Омска обрушился памятник первому светофору

27 февраля 2023, 12:52
Фото: Паблик «Инцидент Омск»
иллюстрация
Собственник обратился в полицию с заявлением о порче имущества.

В паблике «Инцидент Омск» появился пост с фотографиями упавшего памятника первому светофору. На фото с места происшествия видно, что опора скульптуры осталась на месте, а фигура светофора лежит на земле.

«Упал памятник первому светофору… и чуть не прибил бабушку», — написал очевидец в посте.

По каким причинам на улице Ленина упала часть скульптуры в данный момент неизвестно.

Фото: Паблик «Инцидент Омск»

В пресс-центре Администрации Омска уточнили, что памятник принадлежит частному лицу, который также обязался его содержать. Омич (собственник) изготовил и установил «Первый Омский светофор» за счет собственных денег к 85-летию образования службы ГАИ — ГИБДД.

«Сегодня он самостоятельно демонтировал поврежденную неизвестными лицами конструкцию, забрал памятник для дальнейшей оценки ущерба. Кроме того, по информации администрации Центрального округа, собственник обратился в полицию с заявлением о порче имущества. В дальнейшем собственник планирует восстановить памятник и вернуть его на место», — сообщили в пресс-центре.

Напомним, что памятник в честь первого светофора установили в 2021 году. На том же месте, где в 1950 году был установлен первый светофор в городе.

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#Ксения Карагодина#Омск#Светофор#Общество#Город#Происшествия#Упал#Новости#Омская область#Памятник
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