В центре Омска обрушился памятник первому светофору

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В паблике «Инцидент Омск» появился пост с фотографиями упавшего памятника первому светофору. На фото с места происшествия видно, что опора скульптуры осталась на месте, а фигура светофора лежит на земле.
«Упал памятник первому светофору… и чуть не прибил бабушку», — написал очевидец в посте.
По каким причинам на улице Ленина упала часть скульптуры в данный момент неизвестно.
В пресс-центре Администрации Омска уточнили, что памятник принадлежит частному лицу, который также обязался его содержать. Омич (собственник) изготовил и установил «Первый Омский светофор» за счет собственных денег к 85-летию образования службы ГАИ — ГИБДД.
«Сегодня он самостоятельно демонтировал поврежденную неизвестными лицами конструкцию, забрал памятник для дальнейшей оценки ущерба. Кроме того, по информации администрации Центрального округа, собственник обратился в полицию с заявлением о порче имущества. В дальнейшем собственник планирует восстановить памятник и вернуть его на место», — сообщили в пресс-центре.
Напомним, что памятник в честь первого светофора установили в 2021 году. На том же месте, где в 1950 году был установлен первый светофор в городе.