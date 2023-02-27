В Привокзальном микрорайоне Омска к лету капитально отремонтируют поликлинику

В минздраве уточнили, что капитальный ремонт поликлиники обойдется в 18,2 миллиона рублей. Всего заключено три договора: 1-й на сумму 4 899 870 рублей, 2-й — 3 653 860 рублей, 3-й — 9 733 380 рублей. Работы пока еще много, подрядчики выполнили только 5-10% от намеченного объема. При этом завершить капремонт нужно до 16 июня 2023 года.