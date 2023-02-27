В Привокзальном микрорайоне Омска к лету капитально отремонтируют поликлинику

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Омске поликлинику Медико-санитарной части № 4 в этом году ожидает капитальный ремонт. Здание площадью 2308,8 квадратных метров находится в Привокзальном микрорайоне на улице Академика Павлова, 29.
Как стало известно Городу55, проектную документацию на капремонт уже одобрили.
В минздраве уточнили, что капитальный ремонт поликлиники обойдется в 18,2 миллиона рублей. Всего заключено три договора: 1-й на сумму 4 899 870 рублей, 2-й — 3 653 860 рублей, 3-й — 9 733 380 рублей. Работы пока еще много, подрядчики выполнили только 5-10% от намеченного объема. При этом завершить капремонт нужно до 16 июня 2023 года.
Добавим, что в этом году запланировано масштабное обновление медицинских учреждений. Капремонт выполнят в 24 городских поликлиниках и 70 районных учреждениях. На эти цели из федерального и областного бюджета выделили 787,137 миллионов рублей.