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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Омской области за выходные задержали 18 нетрезвых водителей

27 февраля 2023, 11:01
Фото: Госавтоинспекция Омской области (скриншот видео)
В минувшие выходные пресекли более 200 нарушений на дорогах.

В Омске на выходных прошла оперативно-профилактическую операция «Трезвость», об этом сообщает Госавтоинспекция Омской области.

Сотрудники ГИБДД в ходе рейда пресекли более 200 нарушений на дорогах. Полицейские отстранили от вождения 18 нетрезвых водителей, из них у 9-ти не было с собой нужных документов, а у 5-ти отсутствовала регистрация у машины.

Также в рамках мероприятия автоинспекторы провели профилактические беседы с водителями, в которых напомнили о пагубном влиянии алкоголя и ответственности за вождение в состоянии опьянения.

После 23 февраля в Омске будут искать пьяных водителей
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#Ксения Карагодина#Пьяный водитель#Нетрезвый водитель#Видео#Общество#Город#Происшествия#Полиция#ГАИ#Новости#Омск#Омская область
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