В Омской области за выходные задержали 18 нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД в ходе рейда пресекли более 200 нарушений на дорогах. Полицейские отстранили от вождения 18 нетрезвых водителей, из них у 9-ти не было с собой нужных документов, а у 5-ти отсутствовала регистрация у машины.