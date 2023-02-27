В Омской области за выходные задержали 18 нетрезвых водителей

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В Омске на выходных прошла оперативно-профилактическую операция «Трезвость», об этом сообщает Госавтоинспекция Омской области.
Сотрудники ГИБДД в ходе рейда пресекли более 200 нарушений на дорогах. Полицейские отстранили от вождения 18 нетрезвых водителей, из них у 9-ти не было с собой нужных документов, а у 5-ти отсутствовала регистрация у машины.
Также в рамках мероприятия автоинспекторы провели профилактические беседы с водителями, в которых напомнили о пагубном влиянии алкоголя и ответственности за вождение в состоянии опьянения.