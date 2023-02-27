В Омске выставили на продажу банный комплекс за 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Объявление о продаже банно-гостиничного комплекса на ул. Калинина недавно разместили на сайте «Циан». «Бани на Калинина» в Ленинском округе выставили на продажу за 20 миллионов рублей.
Трехэтажное здание построили в 1994 году, его площадь составляет 688 кв. м. В комплекс входят:
Отметим, что в центре отдыха сделан качественный ремонт, а также имеется видеонаблюдение по периметру здания и на парковке. Собственник гарантирует окупаемость бизнеса за 4 года.