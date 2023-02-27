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Published Сегодня, 15:14

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В Омске выставили на продажу банный комплекс за 20 миллионов рублей

27 февраля 2023, 15:14
Фото: 2 ГИС
иллюстрация
«Бани на Калинина» находятся в Ленинском округе около железнодорожного вокзала.

Объявление о продаже банно-гостиничного комплекса на ул. Калинина недавно разместили на сайте «Циан». «Бани на Калинина» в Ленинском округе выставили на продажу за 20 миллионов рублей.

Трехэтажное здание построили в 1994 году, его площадь составляет 688 кв. м. В комплекс входят:

  • 8 номеров для отдыха (SPA-бассейн в каждом);
  • входная группа с зоной регистрации гостей;
  • кухня;
  • комната и санузел для персонала;
  • большая мангальная зона с беседками;
  • котельная.

Отметим, что в центре отдыха сделан качественный ремонт, а также имеется видеонаблюдение по периметру здания и на парковке. Собственник гарантирует окупаемость бизнеса за 4 года.

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#Ксения Карагодина#Деньги#Объявление#Продажа бизнеса#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск#Омская область
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