В Омске ушел в отставку директор Дворца детского и юношеского творчества

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Экс-глава Советского округа Борис Сеньков покинул и пост руководителя дворца детского творчества, проработав почти год.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу администрации Омска. Там сообщили, что контракт у директора учреждения «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» закончился, и трудовой договор расторгли 20 февраля. Сейчас для Дворца ищут нового руководителя.
Напомним, до Бориса Сенькова Дворцом детского творчества более 20 лет руководила Нина Разумова. Директор в прошлый раз сменился почти ровно год назад, 4 марта.