В Омске ушел в отставку директор Дворца детского и юношеского творчества

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу администрации Омска. Там сообщили, что контракт у директора учреждения «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» закончился, и трудовой договор расторгли 20 февраля. Сейчас для Дворца ищут нового руководителя.