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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Омске ушел в отставку директор Дворца детского и юношеского творчества

27 февраля 2023, 11:03
Фото: Александр Катаев / скриншот 2GIS
У Бориса Сенькова истек трудовой договор. Сейчас для омского «ГДДюТ» ищут нового руководителя.

Экс-глава Советского округа Борис Сеньков покинул и пост руководителя дворца детского творчества, проработав почти год.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу администрации Омска. Там сообщили, что контракт у директора учреждения «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» закончился, и трудовой договор расторгли 20 февраля. Сейчас для Дворца ищут нового руководителя.

Напомним, до Бориса Сенькова Дворцом детского творчества более 20 лет руководила Нина Разумова. Директор в прошлый раз сменился почти ровно год назад, 4 марта.

Экс-глава Советского округа Омска Сеньков возглавил Дворец детского творчества
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#Дарья Зыкова#Омск#Мэрия#Отставки и назначения#Директор#Дворец творчества#Общество#Город#Дети#Новости#Борис Сеньков
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