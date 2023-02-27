В Омске Сергей Шелест и Александр Бурков презентовали новую спецтехнику для УДХБ

В городе продолжают заниматься повышением комфортности городской среды. С 2018 по 2022 год автопарк Управления дорожного хозяйства пополнили 106 автогрейдеров, погрузчиков, самосвалов, тракторов и других машин. Очередное обновление состоялось сегодня. На средства муниципалитета и области в размере около 130 миллионов рублей закупили 14 комбинированных дорожных машин (КДМ) для всесезонного содержания городских дорог.