В Омске Сергей Шелест и Александр Бурков презентовали новую спецтехнику для УДХБ

Posted 27 февраля 2023, 09:19
Published 27 февраля 2023, 09:19
Modified 27 февраля 2023, 09:21
Updated 27 февраля 2023, 09:21
В понедельник, 27 февраля, на базе городского УДХБ презентовали новую дорожную спецтехнику, которая в ближайшее время выйдет на улицы Омска.
В городе продолжают заниматься повышением комфортности городской среды. С 2018 по 2022 год автопарк Управления дорожного хозяйства пополнили 106 автогрейдеров, погрузчиков, самосвалов, тракторов и других машин. Очередное обновление состоялось сегодня. На средства муниципалитета и области в размере около 130 миллионов рублей закупили 14 комбинированных дорожных машин (КДМ) для всесезонного содержания городских дорог.
Обновление дорожной спецтехники, по словам губернатора, позволит улучшить качество жизни в городе.
«Было время, когда в Омске десятилетиями не обновлялась спецтехника и жители ощущали это на себе после каждого снегопада. С 2018 года мы вместе с администрацией города Омска начали комплексную программу по обновлению дорожной спецтехники. Сейчас мы вручаем один тягач, который необходим в дорожном хозяйстве, и 13 универсальных машин КДМ», — отметил губернатор Александр Бурков.
Особенно это актуально в условиях масштабного жилищного строительства. В Омске возводят несколько жилых микрорайонов. А это подразумевает новые улицы, дороги и тротуары.
«Потребность в технике еще остается, но самое главное, что мы делаем это из года в год. Идет вывод старой техники, поставка взамен новой. Мы понимаем, что приобретать машины для города нужно ежегодно. Поэтому продолжим дальнейшее масштабное обновление спецтехники для УДХБ, чтобы в городе было чисто и комфортно», — рассказал глава Омской области.
Новые КДМ оснащены быстросъемным поливомоечным оборудованием, щетками, плужными снегоочистителями и распределителями противогололедных материалов. Монтаж сезонного сменного оборудования занимает около 20 минут.
«Хочется отметить, что мы закупили эти машины при поддержке правительства Омской области, не влезая в долги. Это очень важно. Успел посмотреть комплектацию машин. Техника включает в себя все передовое, что есть на сегодняшний день. Водителям будет комфортно на них работать. Есть климат-контроль, автоматизация, которая позволяет без применения грузоподъемных машин быстро менять комплектацию», — уточнил мэр Омска Сергей Шелест.
При этом мэр пояснил, что потребность УДХБ все равно остается еще серьезной. Комплектование техникой составляет порядка 35%.
Председатель Омского горсовета Владимир Корбут подчеркнул, что запрос омичей на благоустройство, чистоту и уборку улиц — один из самых актуальных.
«Ежегодно Горсовет выделяет около 150 миллионов рублей для приобретения техники. И постепенно мы закрываем вопросы по благоустройству города. Думаю, и дальше будем работать в этом направлении», — сказал Владимир Корбут.
Добавим, что новая техника в ближайшее время выйдет на улицы города. Машины будут работать во всех округах Омска. Всего же на балансе УДХБ — 635 единиц различной техники.