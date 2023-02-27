В Омске перекроют полностью Ленинградский мост на время опасных работ

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что с 23:00 28 февраля до 5:00 1 марта и в это же время в ночь с 1 по 2 марта проезд от ул. Ленина до развязки на ул. Суворова через Ленинградский мост будет запрещен. Мост перекроют полностью.