Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Омске перекроют полностью Ленинградский мост на время опасных работ

27 февраля 2023, 11:45
Фото: Город55
иллюстрация
Движение по мосту запретят на ночь, будут снимать контактную троллейбусную сеть. Омичей просят планировать маршрут с учетом изменений.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что с 23:00 28 февраля до 5:00 1 марта и в это же время в ночь с 1 по 2 марта проезд от ул. Ленина до развязки на ул. Суворова через Ленинградский мост будет запрещен. Мост перекроют полностью.

Подрядчики собираются демонтировать контактную троллейбусную сеть. В целях безопасности было принято решение запретить движение транспорта.

«На подходах к Ленинградскому мосту будут внесены изменения в схему светофорного регулирования и установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение. Обращаемся ко всем гражданам и организациям с просьбой спланировать, в случае необходимости, свои поездки, используя альтернативные маршруты», — прокомментировал глава департамента Вадим Кормилец.

В дептрансе отметили, что время выбрали такое, когда мост минимально востребован. Одновременно с моста почистят снег, заодно хотят произвести ямочный ремонт дорожного полотна.

Напомним, первые сообщения о том, что мост могут закрыть полностью, появились вчера, 26 февраля.

Быть или не быть полному перекрытию Ленинградского моста на ночь? Ответ мэрии
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Ремонт моста#Ленинградский мост#Мэрия#Перекрытые дороги#Дорожное движение#Город#Общество#Новости#Омск#Департамент транспорта#Департамент городского хозяйства#Вадим Кормилец
Подпишитесь
Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев
Сегодня, 05:58
Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
Сегодня, 03:01
Омские предприятия попали в обновленный санкционный список Евросоюза
Сегодня, 07:51
Попросили прощения. Омские подростки-убийцы из Юрьевки выступили с последним словом
Сегодня, 08:16
Важно. Появились подробности гибели омички во время поедания блинов
Сегодня, 10:37
Глава Черлакского городского поселения Омской области ушел в отставку
Сегодня, 06:39