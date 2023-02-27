В Омске перекроют полностью Ленинградский мост на время опасных работ

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что с 23:00 28 февраля до 5:00 1 марта и в это же время в ночь с 1 по 2 марта проезд от ул. Ленина до развязки на ул. Суворова через Ленинградский мост будет запрещен. Мост перекроют полностью.
Подрядчики собираются демонтировать контактную троллейбусную сеть. В целях безопасности было принято решение запретить движение транспорта.
«На подходах к Ленинградскому мосту будут внесены изменения в схему светофорного регулирования и установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение. Обращаемся ко всем гражданам и организациям с просьбой спланировать, в случае необходимости, свои поездки, используя альтернативные маршруты», — прокомментировал глава департамента Вадим Кормилец.
В дептрансе отметили, что время выбрали такое, когда мост минимально востребован. Одновременно с моста почистят снег, заодно хотят произвести ямочный ремонт дорожного полотна.
Напомним, первые сообщения о том, что мост могут закрыть полностью, появились вчера, 26 февраля.