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В Омске из-за обогревателя на кровати загорелось общежитие: 4 человека в больнице

27 февраля 2023, 07:45
Фото: Скрин с сервиса ЯндексПанорамы
Место происшествия
У пострадавших диагностированы ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.

В Омске силовики и эксперты разбираются во всех деталях пожара в общежитии на улице Шебалдина, 68, где ночью в пятницу, 24 февраля, загорелась одна из комнат.

«Сообщение о возгорании поступило около четырех часов ночи. Предварительно, пожар в одной из комнат произошел из-за оставленного на кровати электронагревателя», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Из здания спасатели эвакуировали 15 человек, однако без пострадавших не обошлось. В больницу с травмами госпитализировали сразу четырех жильцов из трех разных комнат.

«В БСМП № 1 доставили 68-летнюю пенсионерку, 23-летнюю девушку и 33-летнюю женщину, а также 31-летнего мужчину. У всех пострадавших отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей», — пояснили Городу55 в медицинском учреждении.

Сейчас силовики выясняют, кто и при каких обстоятельствах забыл обогреватель на кровати.

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#ЧП#Пожары#Пострадавшие#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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