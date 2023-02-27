В Омске из-за обогревателя на кровати загорелось общежитие: 4 человека в больнице

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Омске силовики и эксперты разбираются во всех деталях пожара в общежитии на улице Шебалдина, 68, где ночью в пятницу, 24 февраля, загорелась одна из комнат.
«Сообщение о возгорании поступило около четырех часов ночи. Предварительно, пожар в одной из комнат произошел из-за оставленного на кровати электронагревателя», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Из здания спасатели эвакуировали 15 человек, однако без пострадавших не обошлось. В больницу с травмами госпитализировали сразу четырех жильцов из трех разных комнат.
«В БСМП № 1 доставили 68-летнюю пенсионерку, 23-летнюю девушку и 33-летнюю женщину, а также 31-летнего мужчину. У всех пострадавших отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей», — пояснили Городу55 в медицинском учреждении.
Сейчас силовики выясняют, кто и при каких обстоятельствах забыл обогреватель на кровати.