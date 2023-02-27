В Омске автобус №59 частично изменил маршрут

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Омске с 1 марта на регулируемом маршруте №59 появятся рейсы до СМУ «Общепит» на ул. 1-я Учхозная, об этом сообщает телеграм-канал «Комнатный урбанист».
Автобусы не станут поворачивать на Биостанцию 3 раза в день, а продолжат двигаться дальше по ул. Омской. Отметим, что нововведение улучшит транспортное обслуживание на ул. 1-й Учхозной. В настоящее время туда ездит только один автобус № 386 из микрорайона Амурский-2.
На данном маршруте действительны все льготные удостоверения и проездные, а также доступен безналичный расчёт банковской или транспортной картой.