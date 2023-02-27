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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Омске автобус №59 частично изменил маршрут

27 февраля 2023, 11:52
Фото: Город55
Регулируемый маршрут №59 свяжет Нефтяники и ул. 1-ю Учхозную.

В Омске с 1 марта на регулируемом маршруте №59 появятся рейсы до СМУ «Общепит» на ул. 1-я Учхозная, об этом сообщает телеграм-канал «Комнатный урбанист».

Фото: Телеграм-канал «Комнатный урбанист»

Автобусы не станут поворачивать на Биостанцию 3 раза в день, а продолжат двигаться дальше по ул. Омской. Отметим, что нововведение улучшит транспортное обслуживание на ул. 1-й Учхозной. В настоящее время туда ездит только один автобус № 386 из микрорайона Амурский-2.

На данном маршруте действительны все льготные удостоверения и проездные, а также доступен безналичный расчёт банковской или транспортной картой.

Фото: Телеграм-канал «Комнатный урбанист»
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#Ксения Карагодина#Автобус#Автобусный маршрут#Общество#Город#Общественный транспорт#Новости#Омск#Омская область
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