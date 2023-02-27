В Омске автобус №59 частично изменил маршрут

Автобусы не станут поворачивать на Биостанцию 3 раза в день, а продолжат двигаться дальше по ул. Омской. Отметим, что нововведение улучшит транспортное обслуживание на ул. 1-й Учхозной. В настоящее время туда ездит только один автобус № 386 из микрорайона Амурский-2.