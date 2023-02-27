В начале марта в Омске отключат воду из-за ремонта. Публикуем список адресов

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 166 с 10-00 до окончания работ.



В пятницу, 3 марта, на улице Коммунальной будет проходить врезка пожарного гидранта. Воды не будет с 10:00 до 22:00 по следующим адресам: