В начале марта в Омске отключат воду из-за ремонта. Публикуем список адресов

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Росводоканал предупредил омичей об отключении воды в связи с ремонтными работами.
В среду, 1 марта, с 10:00 до 22:00 под отключение попадают абоненты:
1. ул. 9-я Линия, 172, 179 Б, 179 Б/1, 179 Б/2;
2. ул. Б. Хмельницкого, 162, 164, 166.
Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 166 с 10-00 до окончания работ.
В пятницу, 3 марта, на улице Коммунальной будет проходить врезка пожарного гидранта. Воды не будет с 10:00 до 22:00 по следующим адресам:
1. Ул. Красноярский тракт, д. 119 гараж ОАО «Нефтепроводстрой»;
2. ЗАО «Титан –Агро» ул. Красноярский тракт д. 40/1;
3. ОАО «СибРос» — Красноярский тракт, д. 123;
4. ЗАО «Омсккровля» — ул. Комбинатская, д. 38;
5. ЗАО «Сибнефтепродукт»;
6. Завод пористых материалов — ул. Комбинатская, д. 46;
7. ТЭЦ-4, ул. Комбинатская, д. 46;
8. Магазин «Дельта» (шиномонтажная) — ул. Красноярский тракт, д. 42, д. 44;
9. Исправительная колония №8 управления Федеральной службы исполнения наказания по Омской области ул. Красноярский тракт, д. 64;
10. Поселки Надеждино, Ключи, Харино, Береговой;
11. Фирма «Латом» ул. Красноярский тракт, д. 107;
12. ООО «Сибирский региональный союз» ул. Красноярский тракт, д. 151/1;
13. Котельная «Нефтепроводстрой»;
14. ЗАО «Пирс» ул. Красноярский тракт, д. 115;
15. Концерн «Калина»;
16. Нефтяной переулок -18 АО «Транс-Нефть Западная Сибирь», 23 ПЧ 5отряд ФПС по Омской области;
17. Нефтяной переулок-20 «Сибнефтьтрансстрой»;
18. АЗС «Газпромнефть» по пр. Губкина №21;
19. АЗС «Юнигаз», Красноярский тракт, д. 153.
Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства.