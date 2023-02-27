В Магнитогорске в подъезде дома был найден не разговаривающий четырехлетний мальчик

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Как сообщает fedpress.ru, сотрудники регионального СУ СКР узнали об этом зи сообщений СМИ. После чего начали проверку данного факта.
То, что ребенку примерно четыре года, установили по его внешнему виду. Но кто он, как здесь оказался, и почему один, неизвестно. Несмотря на свой возраст, ребенок не разговаривает.
Он был временно передан в соцучреждение, пока не была найдена его мать. Оказалось, что она живет в этом же подъезде.
Сейчас следователи выясняют, почему ребенок один оказался в подъезде.