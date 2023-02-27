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Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

В Магнитогорске в подъезде дома был найден не разговаривающий четырехлетний мальчик

Сегодня, 08:00
В подъезде жилого дома на улице Бориса Ручьева в Магнитогорске был найден четырехлетний ребенок, который еще не умеет говорить.

Как сообщает fedpress.ru, сотрудники регионального СУ СКР узнали об этом зи сообщений СМИ. После чего начали проверку данного факта.

То, что ребенку примерно четыре года, установили по его внешнему виду. Но кто он, как здесь оказался, и почему один, неизвестно. Несмотря на свой возраст, ребенок не разговаривает.

Он был временно передан в соцучреждение, пока не была найдена его мать. Оказалось, что она живет в этом же подъезде.

Сейчас следователи выясняют, почему ребенок один оказался в подъезде.

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