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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

В Кремле заявили, что «возвращение» Крыма невозможно

Сегодня, 17:13
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не представляют, при каких обстоятельствах могло бы стать возможным «возвращение» Крыма в состав Украины.

«Нет, не могут. Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — цитирует Пескова издание RT.

По утверждению Владимира Зеленского, с «возвращением Крыма» в Украине получиться установить мир.

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, в одном из интервью отметил, что претензии Украины на Крым следует отложить на будущее.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия давно закрыла вопрос полуострова, а референдум в Крыму провели в строгом соответствии с международным правом.

Референдум состоялся в Крыму в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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