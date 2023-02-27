В Кремле заявили, что «возвращение» Крыма невозможно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не представляют, при каких обстоятельствах могло бы стать возможным «возвращение» Крыма в состав Украины.