В Кремле заявили, что «возвращение» Крыма невозможно

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
«Нет, не могут. Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — цитирует Пескова издание RT.
По утверждению Владимира Зеленского, с «возвращением Крыма» в Украине получиться установить мир.
Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, в одном из интервью отметил, что претензии Украины на Крым следует отложить на будущее.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия давно закрыла вопрос полуострова, а референдум в Крыму провели в строгом соответствии с международным правом.
Референдум состоялся в Крыму в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.