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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев

27 февраля 2023, 05:58
Фото: Город55
Имя нового руководителя ведомства пока не называется.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев покинул свой пост. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил губернатор Александр Бурков в своем телеграмм-канале.

«Нужно отметить, что вопросы дорожной отрасли решались достойно — мы из отстающих регионов вышли в передовики. Напомню, благодаря деятельности министра и управления дорожного хозяйства мы получали последние три года дополнительные федеральные средства на строительство и ремонт дорог с опережением графика», — написал глава региона.

Губернатор пожелал Антону Заеву успехов на новом рабочем месте, а также сообщил, что в ближайшее время представят нового руководителя министерства.

Ранее Город55 сообщал, что Антон Заев стал самым богатым министром в омском правительстве. В 2021 году он задекларировал заработок в 15.4 млн рублей. При этом годом ранее его доход составлял лишь 2.3 млн рублей, в топе самых богатых чиновников он занимал одно из последних мест. Источники пополнения бюджета не указываются.

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#Евгений Игишев#Министерство транспорта#Антон Заев#Александр Бурков#Бурков Александр Леонидович#Омск#Общество#Политика#Омская область
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