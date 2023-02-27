Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев покинул свой пост. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил губернатор Александр Бурков в своем телеграмм-канале.
«Нужно отметить, что вопросы дорожной отрасли решались достойно — мы из отстающих регионов вышли в передовики. Напомню, благодаря деятельности министра и управления дорожного хозяйства мы получали последние три года дополнительные федеральные средства на строительство и ремонт дорог с опережением графика», — написал глава региона.
Губернатор пожелал Антону Заеву успехов на новом рабочем месте, а также сообщил, что в ближайшее время представят нового руководителя министерства.
Ранее Город55 сообщал, что Антон Заев стал самым богатым министром в омском правительстве. В 2021 году он задекларировал заработок в 15.4 млн рублей. При этом годом ранее его доход составлял лишь 2.3 млн рублей, в топе самых богатых чиновников он занимал одно из последних мест. Источники пополнения бюджета не указываются.