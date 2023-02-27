Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев

Ранее Город55 сообщал, что Антон Заев стал самым богатым министром в омском правительстве. В 2021 году он задекларировал заработок в 15.4 млн рублей. При этом годом ранее его доход составлял лишь 2.3 млн рублей, в топе самых богатых чиновников он занимал одно из последних мест. Источники пополнения бюджета не указываются.