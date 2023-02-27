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Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Ушел из жизни актер омского ТЮЗа Владимир Ярославов

27 февраля 2023, 15:35
Фото: Омский ТЮЗ (Театр для детей и молодежи)
Прощание состоится 1 марта с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. Партизанская, 20.

Сегодня, 27 февраля, в Омске после тяжелой болезни ушел из жизни артист Владимир Петрович Ярославов. Об этом сообщили в официальном сообществе ТЮЗа.

На сцене Омского театра юных зрителей с 1972 по 1987 годы Владимир Петрович исполнял главные роли в легендарных спектаклях: «Самозванец», «В списках не значился», «Жестокость», «Два товарища», «Остановите Малахова», «Пролетарская мельница счастья», «Три толстяка».

«Имя Владимира Петровича Ярославова навсегда вписано в славную историю нашего театра», — отметили в сообществе ТЮЗа.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Ярославова.

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#Ксения Карагодина#Умер#Общество#Город#Происшествия#Новости#ТЮЗ#Омск#Омская область
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