Ушел из жизни актер омского ТЮЗа Владимир Ярославов

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
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Сегодня, 27 февраля, в Омске после тяжелой болезни ушел из жизни артист Владимир Петрович Ярославов. Об этом сообщили в официальном сообществе ТЮЗа.
На сцене Омского театра юных зрителей с 1972 по 1987 годы Владимир Петрович исполнял главные роли в легендарных спектаклях: «Самозванец», «В списках не значился», «Жестокость», «Два товарища», «Остановите Малахова», «Пролетарская мельница счастья», «Три толстяка».
«Имя Владимира Петровича Ярославова навсегда вписано в славную историю нашего театра», — отметили в сообществе ТЮЗа.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Ярославова.