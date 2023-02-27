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Три отставки, полное перекрытие Ленинградского моста и новый ТЦ. Омск сегодня

27 февраля 2023, 14:00
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске произошли сразу три отставки

  1. Глава Черлакского городского поселения Омской области Виктор Павликов ушел в отставку. Виктор Павликов написал заявление по собственному желанию и 22 февраля отработал последний день на посту главы Черлака. Чиновник руководил рабочим поселком с июня 2021 года.
  2. Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев ушел в отставку. Об этом сообщил  Александр Бурков в своем телеграмм-канале. Губернатор пожелал Заеву успехов на новом рабочем месте, а также сообщил, что скоро представят нового руководителя министерства.
  3. Директор  Дворца детского и юношеского творчества ушел в отставку. У Бориса Сенькова истек трудовой договор. Сейчас для омского «ГДДюТ» ищут нового руководителя.
Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев
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Новость №2. В Омске на время опасных работ полностью перекроют Ленинградский мост

с 23:00 28 февраля до 5:00 1 марта и в это же время в ночь с 1 по 2 марта проезд от ул. Ленина до развязки на ул. Суворова через Ленинградский мост перекроют полностью, и проезд будет запрещен. Подрядчики приступят к демонтированию контактной троллейбусной сети, а также почистят снег с моста и заодно произведут ямочный ремонт дорожного полотна. Отметим, что на подходах к Ленинградскому мосту внесут изменения в схему светофорного регулирования и установят временные дорожные знаки, запрещающие движение. В дептрансе уточнили, что выбрали для этого самое минимально востребованное время моста.

В Омске перекроют полностью Ленинградский мост на время опасных работ
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Новость №3. В Омске построят торговый центр на Березовского

В Омске рядом с Фрунзенским мостом ООО «Триумф-Компани» начнет строительство торгового центра. Отметим, что компанией руководит бизнесмен Юрий Турченюк. В новом объекте на ул. Березовского расположат пункты выдачи заказов интернет-магазинов. Город55 уточняет, что проектная документация получила положительное заключение. Компания Турченюка давно собиралась расширить торговый комплекс, и теперь эта идея претворяется в жизнь.

В Омске компании Юрия Турченюка разрешили построить торговый центр на Березовского
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