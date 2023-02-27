Три отставки, полное перекрытие Ленинградского моста и новый ТЦ. Омск сегодня

Posted 27 февраля 2023, 14:00
Published 27 февраля 2023, 14:00
Modified 27 февраля 2023, 14:00
Updated 27 февраля 2023, 14:00
Новость №1. В Омске произошли сразу три отставки
Новость №2. В Омске на время опасных работ полностью перекроют Ленинградский мост
с 23:00 28 февраля до 5:00 1 марта и в это же время в ночь с 1 по 2 марта проезд от ул. Ленина до развязки на ул. Суворова через Ленинградский мост перекроют полностью, и проезд будет запрещен. Подрядчики приступят к демонтированию контактной троллейбусной сети, а также почистят снег с моста и заодно произведут ямочный ремонт дорожного полотна. Отметим, что на подходах к Ленинградскому мосту внесут изменения в схему светофорного регулирования и установят временные дорожные знаки, запрещающие движение. В дептрансе уточнили, что выбрали для этого самое минимально востребованное время моста.
Новость №3. В Омске построят торговый центр на Березовского
В Омске рядом с Фрунзенским мостом ООО «Триумф-Компани» начнет строительство торгового центра. Отметим, что компанией руководит бизнесмен Юрий Турченюк. В новом объекте на ул. Березовского расположат пункты выдачи заказов интернет-магазинов. Город55 уточняет, что проектная документация получила положительное заключение. Компания Турченюка давно собиралась расширить торговый комплекс, и теперь эта идея претворяется в жизнь.