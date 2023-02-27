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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Следователи объявили о проверке из-за смерти омички после поедания блинов

27 февраля 2023, 11:49
Фото: 1MI
иллюстрация
Изначально предполагалось, что женщина задохнулась, однако есть и другие версии ее смерти.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о начале доследственной проверки по факту смерти 38-летней омички, которая проходила лечение в санатории «Коммунальник». Женщина скончалась во время соревнования по поеданию блинов.

По данным следствия, трагедия случилась днем 25 февраля. Во время конкурса ей стало плохо, и реанимационные действия медиков не помогли. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

В ведомстве уточнили, что сейчас по факту трагедии начались экспертизы для установления причины смерти, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Город55 сообщал, что омичка проходила лечение в санатории по путевке, она имела ряд хронических заболеваний, которые могли спровоцировать смерть во время поедания блинов.

Появились подробности гибели омички во время поедания блинов
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#Ольга Акамова#Происшествия#Блин#Санаторий#Масленица#Новости#Омская область#Омск#Город
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