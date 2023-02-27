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Published Сегодня, 12:04

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Updated Сегодня, 12:04

Шоу о медиках. Беременная омичка согласилась родить в прямом эфире

27 февраля 2023, 12:04
Фото: 1MI
иллюстрация

Участница реалити-шоу из Омска родила ребенка «на камеру»

В реалити-шоу «Будни роддома» поучаствовали 24 беременные женщины. Одной из участниц стала мама из Омска.

Пресс-служба нацпроекта «Демография» сообщила о сегодняшней премьере проекта «Будни роддома». В реалити-шоу о медицине, беременности и родах поучаствовала жительница Омска.

«Съемки реалити проходили в реальном роддоме. Зрители увидят настоящие рабочие будни медицинских работников. В проекте приняла участие молодая мама из Омска, которая родила первого ребенка, мальчика. Всего в течение шоу на свет появились 25 детей. Благодаря проекту зрители увидят всю „кухню“ роддома, получат больше информации о родах и их вариантах, узнают прикладные советы и лайфхаки», — сообщили в пресс-службе.

Съемки проходили в московском роддоме, проект построили не только вокруг трогательных историй рождения, но и вокруг мер государственной поддержки. Показывать шоу будут на телеканале «Ю».

«Полноценными участниками проекта стали не только будущие мамы и папы малышей, но и действующий персонал больницы. Зрители смогут узнать, как устроена ежедневная работа врачей и акушеров. Мы также постарались собрать для вас всю полезную информацию о возможностях, которые предоставляют национальные проекты: о материнском капитале, семейной ипотеке, переобучении мам в декрете, родовом сертификате, обучении врачей», — прокомментировала гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
В Омске заниматься вопросами демографии и религии теперь будет Владимир Куприянов
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#Омск#Шоу#Реалити-шоу#Демография#Нацпроект#Телевидение#Беременность#Роды#Общество#Медицина#Новости#Дарья Зыкова
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