Шоу о медиках. Беременная омичка согласилась родить в прямом эфире

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Пресс-служба нацпроекта «Демография» сообщила о сегодняшней премьере проекта «Будни роддома». В реалити-шоу о медицине, беременности и родах поучаствовала жительница Омска.
«Съемки реалити проходили в реальном роддоме. Зрители увидят настоящие рабочие будни медицинских работников. В проекте приняла участие молодая мама из Омска, которая родила первого ребенка, мальчика. Всего в течение шоу на свет появились 25 детей. Благодаря проекту зрители увидят всю „кухню“ роддома, получат больше информации о родах и их вариантах, узнают прикладные советы и лайфхаки», — сообщили в пресс-службе.
Съемки проходили в московском роддоме, проект построили не только вокруг трогательных историй рождения, но и вокруг мер государственной поддержки. Показывать шоу будут на телеканале «Ю».
«Полноценными участниками проекта стали не только будущие мамы и папы малышей, но и действующий персонал больницы. Зрители смогут узнать, как устроена ежедневная работа врачей и акушеров. Мы также постарались собрать для вас всю полезную информацию о возможностях, которые предоставляют национальные проекты: о материнском капитале, семейной ипотеке, переобучении мам в декрете, родовом сертификате, обучении врачей», — прокомментировала гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.