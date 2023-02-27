Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Саудовская Аравия направит Украине гуманитарную помощь на $410 млн

Сегодня, 12:46
Правительство Саудовской Аравии намерено направить Киеву гуманитарную помощь на общую сумму в 410 миллионов долларов. Руководитель МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд проинформировал об этом по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы саудовского внешнеполитического ведомства, власть отправит гуманитарную помощь украинцам для "облегчения их страданий", пишет Pravda.Ru. Правительство Королевства всячески стремится к облегчению серьезных последствий острого гуманитарного кризиса, с которым столкнулась сегодня Украина.

«Поэтому король и наследный принц приняли решение направить в страну гуманитарную помощь на сумму 410 миллионов долларов», - подчеркнул Аль Сауд в ходе брифинга по итогам переговоров.

По его словам, официальный Эр-Рияд продолжит ранее взятый им курс, направленный на урегулирование вооруженного конфликта в Украине. Власти Саудовской Аравии продолжают выступать с призывом о проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом.



Подпишитесь
Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев
Сегодня, 05:58
Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
Сегодня, 03:01
Омские предприятия попали в обновленный санкционный список Евросоюза
Сегодня, 07:51
Попросили прощения. Омские подростки-убийцы из Юрьевки выступили с последним словом
Сегодня, 08:16
Важно. Появились подробности гибели омички во время поедания блинов
Сегодня, 10:37
Глава Черлакского городского поселения Омской области ушел в отставку
Сегодня, 06:39