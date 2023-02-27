Саудовская Аравия направит Украине гуманитарную помощь на $410 млн

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По словам главы саудовского внешнеполитического ведомства, власть отправит гуманитарную помощь украинцам для "облегчения их страданий", пишет Pravda.Ru. Правительство Королевства всячески стремится к облегчению серьезных последствий острого гуманитарного кризиса, с которым столкнулась сегодня Украина.
«Поэтому король и наследный принц приняли решение направить в страну гуманитарную помощь на сумму 410 миллионов долларов», - подчеркнул Аль Сауд в ходе брифинга по итогам переговоров.
По его словам, официальный Эр-Рияд продолжит ранее взятый им курс, направленный на урегулирование вооруженного конфликта в Украине. Власти Саудовской Аравии продолжают выступать с призывом о проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом.