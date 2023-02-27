С чего начать занятия йогой

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Общественная служба новостей рассказала о том, как начать заниматься йогой новичкам. Для занятий потребуются: уединенное место, коврик, теплый плед и питьевая вода.
Для начала рекомендуют в течение двух недель разминать суставы и заниматься лечебной физкультурой.
Упражнения для йоги называются асаны. Их необходимо делать в определенной последовательности. При этом человек не должен испытывать боль – нужно слушать свое тело. Во время выполнения упражнений нужно дышать медленно.
Лучше всего заниматься йогой по утрам. Одежда должна быть удобной, без лишних аксессуаров и украшений. Самое главное во время упражнений – сосредоточиться на своих ощущениях.
Основными асанами являются: поза ребенка, собака мордой вниз, планка, поза кобры, поза дерева, треугольника и поза моста. Каждая поза направлена на укрепление определенной группы мышц. Заключительная асана – это шавасана, которая направлена на полное расслабление организма.