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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

С чего начать занятия йогой

Сегодня, 09:37
Йога – это комплекс уникальных техник и упражнений, направленных на развитие гибкости тела и укрепление организма в целом. В широком смысле йога представляет собой философию здорового образа жизни.

Общественная служба новостей рассказала о том, как начать заниматься йогой новичкам. Для занятий потребуются: уединенное место, коврик, теплый плед и питьевая вода.

Для начала рекомендуют в течение двух недель разминать суставы и заниматься лечебной физкультурой.

Упражнения для йоги называются асаны. Их необходимо делать в определенной последовательности. При этом человек не должен испытывать боль – нужно слушать свое тело. Во время выполнения упражнений нужно дышать медленно.

Лучше всего заниматься йогой по утрам. Одежда должна быть удобной, без лишних аксессуаров и украшений. Самое главное во время упражнений – сосредоточиться на своих ощущениях.

Основными асанами являются: поза ребенка, собака мордой вниз, планка, поза кобры, поза дерева, треугольника и поза моста. Каждая поза направлена на укрепление определенной группы мышц. Заключительная асана – это шавасана, которая направлена на полное расслабление организма.

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