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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Российская стюардесса увольняется после понижения по причине внешности

Сегодня, 12:41
Стюардесса «Аэрофлота» приняла решение об увольнении после того, как ее внесли в так называемый красный список — это перечень сотрудников, лишенных всех привилегий, в том числе, работы на международных рейсах.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал Baza. Как уточнила стюардесса, ее понизили из-за знаний иностранных языков и внешности.

В «Аэрофлоте» стюардесса работает в течение пяти лет. Раньше она часто работала на международных рейсах, однако недавно попала в бан со стороны руководства — сотрудницу занесли в красный список по причине недостаточно высокого уровня владения иностранными языками и негативного отношения к политике, которую проводит Россия. По словам стюардессы, у нее нет идей по поводу того, что могло не понравиться и кому, кто оценивал ее. Особенно сотрудницу возмущает оценка ее внешнего вида.

Накануне сообщалось, что в «Аэрофлоте» всех бортпроводников негласно разделили на несколько цветовых групп. В зеленую группу вошли наиболее привилегированные сотрудники, которые будут иметь возможность работать на международных рейсах и на спецрейсах со знаменитостями, сотрудники из красной группы будут работать только на внутренних рейсах и без командировок.

#Общество
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