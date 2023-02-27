Российская стюардесса увольняется после понижения по причине внешности

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал Baza. Как уточнила стюардесса, ее понизили из-за знаний иностранных языков и внешности.
В «Аэрофлоте» стюардесса работает в течение пяти лет. Раньше она часто работала на международных рейсах, однако недавно попала в бан со стороны руководства — сотрудницу занесли в красный список по причине недостаточно высокого уровня владения иностранными языками и негативного отношения к политике, которую проводит Россия. По словам стюардессы, у нее нет идей по поводу того, что могло не понравиться и кому, кто оценивал ее. Особенно сотрудницу возмущает оценка ее внешнего вида.
Накануне сообщалось, что в «Аэрофлоте» всех бортпроводников негласно разделили на несколько цветовых групп. В зеленую группу вошли наиболее привилегированные сотрудники, которые будут иметь возможность работать на международных рейсах и на спецрейсах со знаменитостями, сотрудники из красной группы будут работать только на внутренних рейсах и без командировок.