Российская стюардесса увольняется после понижения по причине внешности

В «Аэрофлоте» стюардесса работает в течение пяти лет. Раньше она часто работала на международных рейсах, однако недавно попала в бан со стороны руководства — сотрудницу занесли в красный список по причине недостаточно высокого уровня владения иностранными языками и негативного отношения к политике, которую проводит Россия. По словам стюардессы, у нее нет идей по поводу того, что могло не понравиться и кому, кто оценивал ее. Особенно сотрудницу возмущает оценка ее внешнего вида.