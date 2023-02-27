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Попросили прощения. Омские подростки-убийцы из Юрьевки выступили с последним словом

27 февраля 2023, 08:16
Фото: 1MI
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В Омской области подростки-убийцы выступили с последним словом и попросили прощения

Приговор суд огласит 2 марта.

В Павлоградском районном суде Омской области заслушали последнее слово подростков из Юрьевки, обвиняемых в убийстве. Как рассказали в прокуратуре, 18-летний студент и его 15-летняя подруга попросили прощения за содеянное.

Напомним, трагедия произошла год назад. Как выяснили следователи, семиклассница испытывала неприязнь к своим отчиму, матери и 10-летней сестре-инвалиду. Девушка предложила парню (на тот момент ему было 17 лет) убить родственников, чтобы те не мешали их отношениям.

Ночью 22 января 2022 года молодой человек пробрался в дом с заднего двора. Школьница заранее открыла дверь. Парень ударил штык-ножом спящих взрослых и 10-летнюю девочку-инвалида, старшая сестра не хотела за ней ухаживать.

В живых остался только 6-летний брат обвиняемой. После убийства подозреваемая взяла его и побежала к соседям. Чтобы скрыть преступление, она сообщила, что в дом якобы ворвался незнакомец и убил родителей. С полицейскими девушка даже составила ложный фоторобот.

Следователям удалось установить причастность подростков к массовому убийству. Позже подозреваемые во всем признались. Парень показал, куда выбросил нож и спрятал окровавленную одежду.

Прокурор запросил для 18-летнего сельчанина наказание в видео 9 лет 11 месяцев колонии общего режима, а для 15-летней девушки — 9,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Оглашение приговора назначено на 2 марта, уточнили в облпрокуратуре.

Омским подросткам из Юрьевки грозит почти 20 лет срока на двоих за массовое убийство
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#Евгений Игишев#Суд#Юрьевка#Убийца#Последнее слово#Уголовное дело#Омская область#Павлоградский район
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