Попросили прощения. Омские подростки-убийцы из Юрьевки выступили с последним словом

Напомним, трагедия произошла год назад. Как выяснили следователи, семиклассница испытывала неприязнь к своим отчиму, матери и 10-летней сестре-инвалиду. Девушка предложила парню (на тот момент ему было 17 лет) убить родственников, чтобы те не мешали их отношениям.