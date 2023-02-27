Песков: предпосылок для переговоров по Украине пока нет

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — сказал Песков, сообщает RT.
По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля — примирения между Украиной и Россией не должно произойти еще как минимум сто лет.
В свою очередь Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал предположение, что после выполнения всех целей СВО на Украине и победы России предстоят тяжелые и нервные переговоры.