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Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Песков: предпосылок для переговоров по Украине пока нет

Сегодня, 17:16
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент предпосылки для переговоров по Украине отсутствуют.

«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — сказал Песков, сообщает RT.

По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля — примирения между Украиной и Россией не должно произойти еще как минимум сто лет.

В свою очередь Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал предположение, что после выполнения всех целей СВО на Украине и победы России предстоят тяжелые и нервные переговоры.

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