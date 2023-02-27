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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Перечислены ранее неизвестные факты об актрисе Лии Ахеджаковой

Сегодня, 11:46
В центре внимания общественности находится в последнее время известная актриса Лия Ахеджакова. Руководство театра "Современник" недавно отменило все спектакли с ее участием. Причиной стали массовые жалобы зрителей на антироссийские высказывания артистки.

Корреспонденты Pravda.Ru пишут о спорных моментах карьеры и личной жизни Лии Ахеджаковой, которые она всегда предпочитала не афишировать.

Актриса не знакома со своим биологическим отцом, и воспитывал ее отчим. Отчество у Лии Меджидовны и фамилия – его.

Актерская карьера Ахеджаковой началась в московском ТЮЗе – она играла там белочек и поросят, а однажды артистке досталась роль избушки на курьих ножках.

Ахеджакова трижды выходила замуж, но наследниками она не обзавелась. В настоящее время актриса состоит в браке с фотографом Владимиром Персияновым. Он моложе ее на 20 лет.



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