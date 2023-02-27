Перечислены ранее неизвестные факты об актрисе Лии Ахеджаковой

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Корреспонденты Pravda.Ru пишут о спорных моментах карьеры и личной жизни Лии Ахеджаковой, которые она всегда предпочитала не афишировать.
Актриса не знакома со своим биологическим отцом, и воспитывал ее отчим. Отчество у Лии Меджидовны и фамилия – его.
Актерская карьера Ахеджаковой началась в московском ТЮЗе – она играла там белочек и поросят, а однажды артистке досталась роль избушки на курьих ножках.
Ахеджакова трижды выходила замуж, но наследниками она не обзавелась. В настоящее время актриса состоит в браке с фотографом Владимиром Персияновым. Он моложе ее на 20 лет.