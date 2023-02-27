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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Омских автолюбителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах

27 февраля 2023, 10:13
Фото: 1MI
иллюстрация
МЧС Омской области посоветовало жителям региона не терять бдительность. Совокупность нескольких погодных факторов сделает дороги намного опаснее обычного.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что в связи с непогодой на омских улицах будет небезопасно. По прогнозу от Обь-Иртышского УГМС с вечера 27 февраля в регионе ожидается ветер порывами до 21 м/с, дождь, снег, метель, гололед и налипание мокрого снега.

МЧС предупредило, что на дорогах могут образоваться снежные заносы. Водителей попросили снизить скорость движения, следить за безопасной дистанцией, избегать внезапных маневров. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции, например, рекламные щиты.

Напомним, сегодня ветром снесло шлагбаум. Он «остановился» буквально в паре см от лобового стекла школьного автобуса.

В Омске дорожная конструкция пробила дыру в обшивке школьного автобуса
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#Дарья Зыкова#Омск#Дороги#Опасные дороги#ГУ МЧС по Омской области#Предупреждение#Безопасность#ДТП#Гололед#Мокрый снег#Город#Новости#Омская область
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