Омских автолюбителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что в связи с непогодой на омских улицах будет небезопасно. По прогнозу от Обь-Иртышского УГМС с вечера 27 февраля в регионе ожидается ветер порывами до 21 м/с, дождь, снег, метель, гололед и налипание мокрого снега.
МЧС предупредило, что на дорогах могут образоваться снежные заносы. Водителей попросили снизить скорость движения, следить за безопасной дистанцией, избегать внезапных маневров. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции, например, рекламные щиты.
Напомним, сегодня ветром снесло шлагбаум. Он «остановился» буквально в паре см от лобового стекла школьного автобуса.