Омских автолюбителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что в связи с непогодой на омских улицах будет небезопасно. По прогнозу от Обь-Иртышского УГМС с вечера 27 февраля в регионе ожидается ветер порывами до 21 м/с, дождь, снег, метель, гололед и налипание мокрого снега.