Омские предприятия попали в обновленный санкционный список Евросоюза

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
ЕС опубликовали 10-й пакет санкций против России. «Отметились» в обновленном списке и три омских предприятия.
Омскому конструкторскому машиностроительному бюро в составе ПАО «ОДК-Сатурн» не привыкать. Их внесли в санкционный список уже второй раз. Первые санкции направили против предприятия американцы, еще в октябре 2022 года.
Попал в список и «ОНИИП». Зачем-то отдельно добавили и АО «Омское производственное объединение „Иртыш“, хотя это предприятие еще в 2019 году стало частью АО „Омский научно-исследовательский институт приборостроения“ после ликвидации.
Напомним, что недавний новый пакет персональных санкций от США губернатор Омской области охарактеризовал как абсолютно бессмысленные.