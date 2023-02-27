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Омские предприятия попали в обновленный санкционный список Евросоюза

27 февраля 2023, 07:51
Фото: 1MI
иллюстрация
Санкции обновили 25 февраля. Три омских предприятия «отметились» в списке. Среди них одно ликвидированное.

ЕС опубликовали 10-й пакет санкций против России. «Отметились» в обновленном списке и три омских предприятия.

Омскому конструкторскому машиностроительному бюро в составе ПАО «ОДК-Сатурн» не привыкать. Их внесли в санкционный список уже второй раз. Первые санкции направили против предприятия американцы, еще в октябре 2022 года.

Попал в список и «ОНИИП». Зачем-то отдельно добавили и АО «Омское производственное объединение „Иртыш“, хотя это предприятие еще в 2019 году стало частью АО „Омский научно-исследовательский институт приборостроения“ после ликвидации.

Напомним, что недавний новый пакет персональных санкций от США губернатор Омской области охарактеризовал как абсолютно бессмысленные.

Фото: скриншот документа на сайте eur-lex.europa.eu
Губернатор Омской области прокомментировал свое попадание в очередной список санкций
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#Дарья Зыкова#Омск#Санкции#Политика#Экономика#Промышленность#Торговля#Новости
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