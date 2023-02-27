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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Один из крупнейших в Омске торговцев топливом объявил, что хочет банкротиться

27 февраля 2023, 11:52
Фото: 1MI
иллюстрация
Компания «Максима» нашла признаки банкротства у себя самой.

ООО «Компания „Максима“ официально объявило о своем намерении обратиться в арбитражный суд. Цель обращения — добиться признания компании несостоятельным должником.

«Максима» является одной из крупнейших фирм Омска, торгующих топливом. Ее доход за 2021 год превысил 2 млрд рублей. До 2020 года компания принадлежала предпринимателю Алексею Игнатьеву, сейчас единственный владелец и по совместительству директор «Максимы» — Юрий Белецкий. Ему принадлежит ООО «Сибторг» с той же специализацией.

Стоит отметить, что за официальным заявлением о намерении обратиться в суд не всегда следует такое обращение. Часто это становится только тактическим приемом, с помощью которого можно надавить на контрагентов.

 

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#Николай Эйхвальд#Экономика#Дела о банкротстве#Новости#Юрий Белецкий
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