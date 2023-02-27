Один из крупнейших в Омске торговцев топливом объявил, что хочет банкротиться

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
ООО «Компания „Максима“ официально объявило о своем намерении обратиться в арбитражный суд. Цель обращения — добиться признания компании несостоятельным должником.
«Максима» является одной из крупнейших фирм Омска, торгующих топливом. Ее доход за 2021 год превысил 2 млрд рублей. До 2020 года компания принадлежала предпринимателю Алексею Игнатьеву, сейчас единственный владелец и по совместительству директор «Максимы» — Юрий Белецкий. Ему принадлежит ООО «Сибторг» с той же специализацией.
Стоит отметить, что за официальным заявлением о намерении обратиться в суд не всегда следует такое обращение. Часто это становится только тактическим приемом, с помощью которого можно надавить на контрагентов.