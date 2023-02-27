Образцовый госпаблик: Минпросвещения и «Диалог» представят методику ведения соцсетей

По его словам, соцсети предоставляют большие возможности для создания комфортной и безопасной интернет-среды для учащихся, родителей и преподавателей. Но публиковать только официальную информацию недостаточно, стоит подходить к этому вопросу креативно, привлекая к работе мотивированную молодежь: школьников и молодых учителей.