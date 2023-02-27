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Образцовый госпаблик: Минпросвещения и «Диалог» представят методику ведения соцсетей

27 февраля 2023, 15:56
Фото: pxhere.com
Вопросы развития официальных страниц образовательных учреждений обсуждались на экспертном совете «Диалога». Сотрудники профильных органов власти, преподаватели, школьники-активисты назвали главные проблемы данного направления и возможные методы их решения.

Среди ключевых тем — мотивирование администраторов и создание вовлекающего контента.

По информации newsnn.ru, госпаблики образовательных учреждений — востребованная категория официальных страниц. Как рассказал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, ведение госпабликов стало обязательным инструментом для демонстрации их работы в интернете.

По его словам, соцсети предоставляют большие возможности для создания комфортной и безопасной интернет-среды для учащихся, родителей и преподавателей. Но публиковать только официальную информацию недостаточно, стоит подходить к этому вопросу креативно, привлекая к работе мотивированную молодежь: школьников и молодых учителей.

По информации VK, официальных страниц, связанных со сферой образования и имеющих метку «госорганизация», насчитывается свыше 64 тысяч. Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов дал рекомендации, как сделать официальные страницы полезными для аудитории.

По его словам, для решения этой задачи соцсеть подстраивается под запросы и потребности людей. VK предоставляет сообществам ряд инструментов вовлечения. Они помогают сделать контент для паблика привлекательным. Среди предлагаемых форматов: опросы, клипы, видео или прямые линии.

Координатор проекта по развитию госпабликов, АНО «Диалог Регионы», внесет сформулированные рекомендации в образовательные программы для администраторов. Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал приоритеты развития официальных страниц и подчеркнул важность работы с ними.

Он также сообщил о планах совместной с Минпросвещения разработки методики ведения образцового госпаблика для учреждений сферы образования.

Итогом экспертного совета стала договоренность о том, что в методические рекомендации включат инструменты мотивирования сотрудников, привлечения заинтересованной молодежи к разработке контента, рубрик и тематических линий. Сформированный для образовательных учреждений документ будет опубликован весной 2023 года.

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