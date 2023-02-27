Обратно на печь. Северные районы Омской области переводят на альтернативное отопление

Северяне получают выплаты за переход на электрическое отопление или возврат к дровяному. В МФЦ Знаменского, Тарского и Тевризского районов обратились уже 500 человек. Выплачено было 2 млн рублей. Всего выделено 25 млн рублей на эту меру поддержки. Прием заявлений в центрах продолжается.