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Обратно на печь. Северные районы Омской области переводят на альтернативное отопление

27 февраля 2023, 06:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители Омской области получили уже 2 млн рублей за переход на альтернативное топливо

21 508 рублей предусмотрено за переход на электричество, а для тех, кто возвращается к дровам — 8 130 рублей.

Пресс-служба минтруда Омской области сообщила о том, как жителей северных районов области переводят на альтернативные источники отопления.

Северяне получают выплаты за переход на электрическое отопление или возврат к дровяному. В МФЦ Знаменского, Тарского и Тевризского районов обратились уже 500 человек. Выплачено было 2 млн рублей. Всего выделено 25 млн рублей на эту меру поддержки. Прием заявлений в центрах продолжается.

Для тех, кто переходит на электрическое отопление размер единовременной выплаты составил 21 508 рублей, а для тех, кто перешел на печное — 8 130 рублей. Организовали меру поддержки по указу губернатора.

«Для получения выплаты жители северных районов, которые были вынуждены перейти на альтернативный источник отопления, могут обратиться в МФЦ по месту жительства. Пакет документов — минимальный: паспорт и заявление. Право на выплату определяется на основании справки от администрации муниципального района о том, что заявитель действительно перешел на электроснабжение или твердое топливо. Заявление рассматривается в течение 15 рабочих дней», — прокомментировала начальник отдела соцподдержки по оплате ЖКУ минтруда Омской области Оксана Парыгина.
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#Дарья Зыкова#Минтруд#Отопление#Печное отопление#Единовременная выплата#Общество#Новости#Омская область#Тарский район#Тевризский район#Знаменский район#Александр Бурков#Омск#Оксана Парыгина
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