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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Новые санкционные списки Евросоюза в Госдуме назвали абсурдом

Сегодня, 17:13
Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные списки Евросоюза — это абсурд. Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что в них вводят ограничения против граждан, не имеющих какого-либо санкционной тематике.

RT пишет, что так в Госдуме прокомментировали введение санкций против омбудсмена Татьяны Москальковой, председателя СПЧ Валерия Фадеева, хирурга Леонида Рошаля и других российских граждан.

«Всё это, конечно же, абсурдно, и видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки», — подчеркнул Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что в списки вводят настолько состоявшихся личностей, что подобные ограничения не способны доставить им никакого дискомфорта.

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