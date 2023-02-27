Новые санкционные списки Евросоюза в Госдуме назвали абсурдом

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
RT пишет, что так в Госдуме прокомментировали введение санкций против омбудсмена Татьяны Москальковой, председателя СПЧ Валерия Фадеева, хирурга Леонида Рошаля и других российских граждан.
«Всё это, конечно же, абсурдно, и видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки», — подчеркнул Дмитрий Песков.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что в списки вводят настолько состоявшихся личностей, что подобные ограничения не способны доставить им никакого дискомфорта.