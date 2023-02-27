Новые санкционные списки Евросоюза в Госдуме назвали абсурдом

«Всё это, конечно же, абсурдно, и видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки», — подчеркнул Дмитрий Песков.