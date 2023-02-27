На автодороге Тюмень-Омск пассажирский автобус врезался в стоящий манипулятор

65-летний водитель автобуса уточнил, что разворачивался. В этот момент автобус занесло в сторону, и он потерял управление транспортом. Отметим, что в автобусе ехали 30 пассажиров. 76-летняя и 73-летняя пенсионерки получили травмы, а остальные пассажиры пересели в запасной автобус.