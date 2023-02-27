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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

На автодороге Тюмень-Омск пассажирский автобус врезался в стоящий манипулятор

27 февраля 2023, 09:31
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
иллюстация
В результате ДТП две пенсионерки получили различные травмы.

На 22-м километре автодороги Тюмень-Омск рейсовый автобус №101 «Тюмень-Боровский» въехал в стоящий на обочине манипулятор. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

65-летний водитель автобуса уточнил, что разворачивался. В этот момент автобус занесло в сторону, и он потерял управление транспортом. Отметим, что в автобусе ехали 30 пассажиров. 76-летняя и 73-летняя пенсионерки получили травмы, а остальные пассажиры пересели в запасной автобус.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

иллюстрация
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
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#Ксения Карагодина#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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