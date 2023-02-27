На автодороге Тюмень-Омск пассажирский автобус врезался в стоящий манипулятор

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
На 22-м километре автодороги Тюмень-Омск рейсовый автобус №101 «Тюмень-Боровский» въехал в стоящий на обочине манипулятор. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
65-летний водитель автобуса уточнил, что разворачивался. В этот момент автобус занесло в сторону, и он потерял управление транспортом. Отметим, что в автобусе ехали 30 пассажиров. 76-летняя и 73-летняя пенсионерки получили травмы, а остальные пассажиры пересели в запасной автобус.
В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.