Люди боятся жить в своих квартирах. Еще одна омская пятиэтажка покрылась трещинами

Posted 27 февраля 2023, 08:26
Published 27 февраля 2023, 08:26
Modified 27 февраля 2023, 08:26
Updated 27 февраля 2023, 08:26
Пресс-служба Госжилинспекции сообщила, что ситуацию с домом на ул. Профинтерна взяли на контроль. Пообещали провести соответствующие надзорные мероприятия. Следом и пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в Кировском округе ведомство начало проверку соблюдения прав граждан, проживающих в проблемном доме.
Поводом для проверок послужил сюжет телеканала «Вести Омск», в котором показали трещины. Выяснилось, что жители дома на ул. Профинтерна давно уже живут с «вентиляцией» в стенах, но признать дом аварийным у них не удавалось. Сейчас же трещины усугубились, и жильцы боятся повторения истории пятиэтажного дома на ул. 20 Партсъезда.