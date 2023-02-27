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Posted 27 февраля 2023, 08:26

Published 27 февраля 2023, 08:26

Modified 27 февраля 2023, 08:26

Updated 27 февраля 2023, 08:26

Люди боятся жить в своих квартирах. Еще одна омская пятиэтажка покрылась трещинами

27 февраля 2023, 08:26

В Омске трещины на пятиэтажном доме обеспокоили Госжилинспекцию и прокуратуру

«Вентиляция» появилась в омской пятиэтажке больше десяти лет назад, но дом не удалось признать аварийным. Жильцы пожаловались на телевидение, чтобы привлечь внимание ответственных структур.

Пресс-служба Госжилинспекции сообщила, что ситуацию с домом на ул. Профинтерна взяли на контроль. Пообещали провести соответствующие надзорные мероприятия. Следом и пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в Кировском округе ведомство начало проверку соблюдения прав граждан, проживающих в проблемном доме.

Поводом для проверок послужил сюжет телеканала «Вести Омск», в котором показали трещины. Выяснилось, что жители дома на ул. Профинтерна давно уже живут с «вентиляцией» в стенах, но признать дом аварийным у них не удавалось. Сейчас же трещины усугубились, и жильцы боятся повторения истории пятиэтажного дома на ул. 20 Партсъезда.

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#Общество#Город#Омск#Прокуратура#Аварийное жилье#Безопасность#Жалобы#Капитальный ремонт#Новости#Госжилинспекция#Трещины в доме#Опасное жилье
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