Корпорация МСП предоставит малому и среднему бизнесу лизинг на льготных условиях

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Как сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, по условиям программы оборудование отечественного производства можно будет взять под шесть процентов годовых, а иностранного — под восемь процентов при условии закупки на сумму от пятисот тысяч до пятидесяти миллионов рублей. Об этом пишет “РИА Новости”.
Он пояснил, что данная программа льготного лизинга представляет собой одну из мер поддержки, предоставляемых российскими властями малому и среднему бизнесу в ходе осуществления нацпроекта по поддержке МСП. По словам Исаевича, “Приоритет+” поможет предпринимателям выгодно закупать оборудование, расширять производство и создавать новые рабочие места. А если лизингополучатель представит поручительства от региональных гарантийных организаций, сумма аванса может составлять от нуля процентов при сроке от тринадцати месяцев до семи лет. Предусмотрен индивидуальный график платежей.
Кроме того, дополнительно Корпорация МСП планирует запустить лизинг с лимитом до ста миллионов рублей по программе “Приоритет”.
Гендиректор Корпорации МСП пояснил, что в рамках льготной программы планируется использовать финансирование из внешних источников, что даст возможность обеспечить поддержку бизнесу, включая средний, на общую сумму 7,1 млрд рублей.
Ставки по программе льготного лизинга не будут превышать шести процентов плюс ключевая ставка Центробанка для среднего бизнеса с лимитом до ста миллионов рублей, семи процентов плюс ключевая ставка — для малого бизнеса и семи с половиной процентов плюс ключевая ставка ЦБ — для микробизнеса с лимитом до пятидесяти миллионов.
Заявку на оформление лизинга можно подать на новом специальном сервисе на цифровой платформе МСП.РФ, при этом часть данных по умолчанию будет внесена в заявку из цифрового профиля пользователя. Далее система автоматически проверит стоп-факторы и корректность ввода, а также рассчитает общую стоимость финансирования.