Корпорация МСП предоставит малому и среднему бизнесу лизинг на льготных условиях

Как сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, по условиям программы оборудование отечественного производства можно будет взять под шесть процентов годовых, а иностранного — под восемь процентов при условии закупки на сумму от пятисот тысяч до пятидесяти миллионов рублей. Об этом пишет “РИА Новости”.