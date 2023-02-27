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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Капризов помог «Миннесоте» одержать победу над «Коламбусом» в НХЛ

Сегодня, 11:59
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил три шайбы в ворота «Коламбуса» в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Голы были забиты на 42-й, 47-й и на 65-й минутах.

Матч проводился в Сент-Поле, победу одержала «Миннесота» со счетом 3:2 в овертайме, сообщает 360tv.ru.

Капризов был признан первой звездой матча — хет-трик стал вторым для него за всю профессиональную карьеру в НХЛ. Кроме того, 25-летний россиянин забил 16-ю по счету шайбу в численном большинстве в текущем сезоне, установив тем самым новый клубный рекорд.

«Миннесота» спустя 60 проведенных матчей занимает пятую строку в Западной конференции — на ее счету 72 очка. Капризов принял участие во всех встречах и заработал 71 очко.

#Спорт
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