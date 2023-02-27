Капризов помог «Миннесоте» одержать победу над «Коламбусом» в НХЛ

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Матч проводился в Сент-Поле, победу одержала «Миннесота» со счетом 3:2 в овертайме, сообщает 360tv.ru.
Капризов был признан первой звездой матча — хет-трик стал вторым для него за всю профессиональную карьеру в НХЛ. Кроме того, 25-летний россиянин забил 16-ю по счету шайбу в численном большинстве в текущем сезоне, установив тем самым новый клубный рекорд.
«Миннесота» спустя 60 проведенных матчей занимает пятую строку в Западной конференции — на ее счету 72 очка. Капризов принял участие во всех встречах и заработал 71 очко.