Капризов помог «Миннесоте» одержать победу над «Коламбусом» в НХЛ

Капризов был признан первой звездой матча — хет-трик стал вторым для него за всю профессиональную карьеру в НХЛ. Кроме того, 25-летний россиянин забил 16-ю по счету шайбу в численном большинстве в текущем сезоне, установив тем самым новый клубный рекорд.