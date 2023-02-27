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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Глава дипломатии ЕС пожаловался на Россию

Сегодня, 12:40
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам участия в сессии Генассамблеи ООН, посвященной конфликту на Украине, пожаловался на Россию. Также он пожаловался и на напряженность в отношениях Китая и США и на отсутствие в мире единства.

По словам Борреля, ООН — это «отличное зеркало состояния мира». Дипломат подчеркнул, что глобальные кризисы все еще накапливаются, тогда как реакция на них «недостаточная», пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».

Боррель отметил, что спецоперация ВС России и ухудшение американо-китайских отношений «рвут ткань» международного порядка. Кроме того, по мнению дипломата, многие государства видят большой потенциал в усилении роли ЕС и рассматривают Еврозону как противовес Китаю и в качестве «более последовательного партнера» по сравнению с США.

#Политика
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