Глава дипломатии ЕС пожаловался на Россию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам участия в сессии Генассамблеи ООН, посвященной конфликту на Украине, пожаловался на Россию. Также он пожаловался и на напряженность в отношениях Китая и США и на отсутствие в мире единства.