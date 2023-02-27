Глава дипломатии ЕС пожаловался на Россию

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По словам Борреля, ООН — это «отличное зеркало состояния мира». Дипломат подчеркнул, что глобальные кризисы все еще накапливаются, тогда как реакция на них «недостаточная», пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».
Боррель отметил, что спецоперация ВС России и ухудшение американо-китайских отношений «рвут ткань» международного порядка. Кроме того, по мнению дипломата, многие государства видят большой потенциал в усилении роли ЕС и рассматривают Еврозону как противовес Китаю и в качестве «более последовательного партнера» по сравнению с США.