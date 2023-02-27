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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Глава Черлакского городского поселения Омской области ушел в отставку

27 февраля 2023, 06:39
Фото: omskportal.ru
Виктор Павликов уволился по собственному желанию.

Глава Черлакского городского поселения Омской области Виктор Павликов ушел в отставку. Об этом Городу55 сообщили в районной администрации. Чиновник написал заявление по собственному желанию. 22 февраля стал последним рабочим днем Павликова на посту главы Черлака.

Виктор Павликов руководил рабочим поселком с июня 2021 года. До этого он занимал различные должности в спортивных структурах Черлакского муниципального района.

Также сегодня, 27 февраля, стало известно, что министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев покинул свой пост. Об сообщил губернатор Александр Бурков в своем телеграмм-канале.

Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Черлакский район#Политика#Глава района#Администрация
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Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев
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