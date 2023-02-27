Глава Черлакского городского поселения Омской области ушел в отставку

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 07:01
Глава Черлакского городского поселения Омской области Виктор Павликов ушел в отставку. Об этом Городу55 сообщили в районной администрации. Чиновник написал заявление по собственному желанию. 22 февраля стал последним рабочим днем Павликова на посту главы Черлака.
Виктор Павликов руководил рабочим поселком с июня 2021 года. До этого он занимал различные должности в спортивных структурах Черлакского муниципального района.
Также сегодня, 27 февраля, стало известно, что министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев покинул свой пост. Об сообщил губернатор Александр Бурков в своем телеграмм-канале.