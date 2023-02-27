Глава Черлакского городского поселения Омской области ушел в отставку

Глава Черлакского городского поселения Омской области Виктор Павликов ушел в отставку. Об этом Городу55 сообщили в районной администрации. Чиновник написал заявление по собственному желанию. 22 февраля стал последним рабочим днем Павликова на посту главы Черлака.