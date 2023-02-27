Доходы актера Дмитрия Назарова после переезда в Израиль существенно сократились

Решение о гастролях за рубежом артист принял из-за того, что лишился стабильных заработков на родине. Экс-коллеги Назарова и его супруги сообщили, что «звездная» пара поселились у друзей с целью сэкономить средства на аренде жилья. В России актер по-прежнему получает пенсию в размере 60 тысяч рублей, а также надбавку в 30 тысяч за звание "Народного артиста".