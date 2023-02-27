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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Доходы актера Дмитрия Назарова после переезда в Израиль существенно сократились

Сегодня, 10:27
Известный актер Дмитрий Назаров уехал в Израиль вместе с супругой сразу после того, как уволился из МХТ. В планах у артистов значатся выступления, рассчитанные на русскоязычную аудиторию.

Звезда популярного телесериала "Кухня" оказался в центре громкого скандала после своих антироссийских заявлений и высказываний в поддержку Украины, пишет Pravda.Ru. После того, как Назаров ушел из театра, он опубликовал свои стихи, в которых критикует действия российского правительства.

Решение о гастролях за рубежом артист принял из-за того, что лишился стабильных заработков на родине. Экс-коллеги Назарова и его супруги сообщили, что «звездная» пара поселились у друзей с целью сэкономить средства на аренде жилья. В России актер по-прежнему получает пенсию в размере 60 тысяч рублей, а также надбавку в 30 тысяч за звание "Народного артиста".

Концерты в Израиле организовали Назаровым менеджеры, специализирующиеся на гастролях русских.



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