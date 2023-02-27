Дочь Александра Малинина собирается выйти замуж

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на издание Teleprogramma.pro, об этом говорит фото дорогого кольца с лаконичной подписью «да» в ее блоге.
Знаменитый папа, поздравляя ее в своем комментарии, пожелал ей счастья в браке.
Девушка ничего не рассказывает о своем избраннике. Его аккаунт в соцсети позволяет сделать вывод, что они — ровесники.
Ранее ее семья уехала в Германию, когда Устинья была еще третьеклассницей.