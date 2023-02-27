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Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Дочь Александра Малинина собирается выйти замуж

Сегодня, 07:50
СМИ сообщили о предстоящем замужестве Устиньи - проживающей в Лондоне 22-летней дочери певца Александра Малинина .

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на издание Teleprogramma.pro, об этом говорит фото дорогого кольца с лаконичной подписью «да» в ее блоге.

Знаменитый папа, поздравляя ее в своем комментарии, пожелал ей счастья в браке.

Девушка ничего не рассказывает о своем избраннике. Его аккаунт в соцсети позволяет сделать вывод, что они — ровесники.

Ранее ее семья уехала в Германию, когда Устинья была еще третьеклассницей.



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