Безработные омичи тратят на поиски работы больше полугода

По итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы в целом по стране составил 3,7%. Безработица снизилась в 76 регионах, выросла в шести и в трех не изменилась. Меньше всего нетрудостроенных жителей в Ямало-Ненецком автономном округе — 1,6% населения. Наиболее сложная ситуация с трудоустройством зафиксирована в Ингушетии, где уровень безработицы составил 28,4%. Всего в списке 85 регионов.