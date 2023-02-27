Безработные омичи тратят на поиски работы больше полугода

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
В рейтинге российских регионов по уровню безработицы Омская область заняла 59 место. Показатель составил 4,2%, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем поиски работы у омичей занимают 6,8 месяцев, сообщает издание РИА Новости.
По итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы в целом по стране составил 3,7%. Безработица снизилась в 76 регионах, выросла в шести и в трех не изменилась. Меньше всего нетрудостроенных жителей в Ямало-Ненецком автономном округе — 1,6% населения. Наиболее сложная ситуация с трудоустройством зафиксирована в Ингушетии, где уровень безработицы составил 28,4%. Всего в списке 85 регионов.
В конце прошлого года в министерстве труда и социального развития Омской области рассказали о рекордной снижении уровня безработицы в регионе. Она снизилась до рекордных за последние 10 лет показателей.