Аналитик: Нужно готовиться к тому, что конфликт на Украине может затянуться

Политолог и публицист Владимир Корнилов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, сделанное в ходе выступления с посланием Федеральному собранию, в котором российский лидер сообщил об установлении двухнедельного отпуска раз в полгода для участников специальной военной операции.