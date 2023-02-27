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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Аналитик: Нужно готовиться к тому, что конфликт на Украине может затянуться

Сегодня, 14:00
Политолог и публицист Владимир Корнилов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, сделанное в ходе выступления с посланием Федеральному собранию, в котором российский лидер сообщил об установлении двухнедельного отпуска раз в полгода для участников специальной военной операции.

Эксперт пояснил, что, в соответствии со словами Путина, Запад намерен добиться стратегического поражения России, в связи с чем следует готовиться к длительной борьбе. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам Корнилова, пока неизвестно, только ли Украиной ограничатся, но Россия должна готовиться к серьезным сражениям за сохранение независимости страны.

В свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов отметил, что очень важно в данной ситуации ценить офицеров, солдат и мирных жителей, одновременно с этим выполняя задачи СВО. И это будет непросто с учетом колоссальных ресурсов, которые Запад поставляет Киеву, подчеркнул он. При этом Шаповалов выразил уверенность, что цели спецоперации в итоге будут достигнуты, хотя на это и может потребоваться некоторое время, необходимое России для защиты граждан и границы страны.



#Политика
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