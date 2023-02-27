Аналитик: Нужно готовиться к тому, что конфликт на Украине может затянуться

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:01
Эксперт пояснил, что, в соответствии со словами Путина, Запад намерен добиться стратегического поражения России, в связи с чем следует готовиться к длительной борьбе. Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам Корнилова, пока неизвестно, только ли Украиной ограничатся, но Россия должна готовиться к серьезным сражениям за сохранение независимости страны.
В свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов отметил, что очень важно в данной ситуации ценить офицеров, солдат и мирных жителей, одновременно с этим выполняя задачи СВО. И это будет непросто с учетом колоссальных ресурсов, которые Запад поставляет Киеву, подчеркнул он. При этом Шаповалов выразил уверенность, что цели спецоперации в итоге будут достигнуты, хотя на это и может потребоваться некоторое время, необходимое России для защиты граждан и границы страны.